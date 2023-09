Film disponible jusqu'au 30/09/23. Ghislain Lambert est fou de vélo. Il n'en revient pas lorsque Maurice Focodel, ancien directeur sportif d'une grande équipe professionnelle, accepte de l'intégrer parmi les "Magicrème", sa nouvelle formation... Mais Ghislain découvre rapidement que l'allure du peloton est dure à suivre et Riccardo, l'ancien coéquipier de Gimondi, le prend sous son aile pour lui apprendre le métier et lui donner en même temps quelques "piqûres de vitamines"... Bientôt Ghislain trouve son rythme et devient le parfait équipier. Il jalouse Fabrice, le leader, et le climat se durcit rapidement. Malheureusement, Ghislain est contrôlé positif après une course et les conséquences sont lourdes : non seulement il est banni de son équipe mais il est aussi interdit de courses pour plusieurs mois... Claude, son frère, vole à son secours et prend sa carrière en main. Après avoir suivi les conseils de ce dernier et fourni de gros efforts, Ghislain parvient enfin à remporter la première victoire de sa carrière... Tous droits réservés à RTL Belgium SA