Annie Castillon est heureuse car sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d'harmonie et ses deux grands, Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. Quant à Poupi, sa jeune ado, elle l'épaule dans l'éducation d'Antoine, le petit dernier, sans jamais se plaindre. A priori un week-end comme tous les autres s'annonce... Sauf que la découverte d'un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer cette belle harmonie.