Avec l'ouverture de sa nouvelle galerie d'art, Kayla est submergée par le travail. Mais elle doit en plus organiser une fête d'anniversaire pour sa fille Kerry. Elle décide alors d'embaucher un organisateur de fêtes, et après quelques entretiens, elle choisit Lindy. Mais très vite celle-ci s'immisce dans tous les aspects de leur vie. Surtout quand Kerry découvre qu'elle est adoptée et que Lindy est sa mère biologique. Lindy prévoit clairement plus que la fête parfaite...

