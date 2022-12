Arrogant, irrévérencieux, le célèbre animateur radio Jack Lucas triomphe sur les ondes et rien ne pourrait stopper son ascension. Rien… excepté ce conseil malavisé à un auditeur instable qui commet une tuerie après son passage à l’antenne. Trois ans plus tard, la star déchue continue de dévaler la pente. Lors d’une nuit d’errance, Jack, imbibé d’alcool, s’apprête à faire le grand saut sous le pont de Manhattan lorsque des voyous l’attaquent. Tel un preux chevalier surgit alors Parry, un clochard qui le sauve de leurs griffes… et de la noyade. Quelque peu illuminé et persuadé d’avoir trouvé l’Élu, Parry demande à Jack de l’aider dans l’aventure de sa vie : la quête du Graal… © Sony