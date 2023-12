Film disponible jusqu'au 01/01/24. Roi des hautes terres d'Afrique, Mufasa est généreux, bon et sage. Lorsque son fils Simba voit le jour, le fier lion tient donc à présenter son futur héritier à ses sujets. Le lionceau, qui se révèle insouciant et turbulent, passe ses journées à jouer. Il se voit déjà roi d'un royaume merveilleux où l'on passerait son temps à rire et à s'amuser. Mais Scar, le frère du souverain actuel, déteste ce neveu qui constitue pour lui un obstacle pour accéder au pouvoir. Avec l'aide d'horribles hyènes, il prépare donc un plan diabolique pour le débarrasser, une fois pour toutes, du petit lionceau... © Disney