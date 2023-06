10 ans d'histoire, de visites officielles et de travail avec les grands de ce monde. Mais les 10 ans de règne du Roi Philippe, ce sont aussi 10 ans de rencontres avec vous. Karen, Ibrahim ou Aurore ont rencontré le Roi et cette rencontre, inattendue, légère ou chargée de sens, a laissé un souvenir qui n'a jamais été raconté. Walter est un rescapé des attentats de Bruxelles. A l'hôpital, il a passé un appel sur les réseaux sociaux pour rencontrer le Roi. Son appel a été entendu et 3 jours plus tard seulement, le souverain passait la porte de sa chambre. Deux ans après, Karen, victime elle aussi et toujours alitée après 60 opérations, l’a rencontré. Jérôme Nameche est le professeur particulier de kitesurf du Roi. Il nous raconte la détermination et la passion du Roi pour son sport favori. Ibrahim a rencontré plusieurs fois le Roi. Contre toute attente, le Roi a propulsé son incubateur d’entreprises à travers le monde. Aurore, quant à elle, a rencontré le Roi dans son commerce inondé en juillet 2021. Une rencontre que ni elle, ni le Roi n’ont oubliée. Jeremy Doku nous racontera aussi sa conversation plutôt improvisée avec le Roi alors qu'il n'était qu'un jeune espoir du football belge. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA WW