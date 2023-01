Cat et Emily sont les meilleures amies du monde. Alors qu'elles sont encore au lycée, elles rêvent d'aller dans la même université et projettent de travailler ensemble plus tard. Mais cette belle amitié est mise à mal par des propos injurieux envoyés via les réseaux sociaux à l'encontre de quelques élèves et plus particulièrement à l'adresse d'Emily, qui est persuadée qu'ils sont signés de la main de Cat. Cette dernière a beau nier les faits, tout le monde la montre du doigt... © A&E Television Networks