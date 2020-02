Allie Graves n'a plus que deux mois à vivre. Ca fait quatre ans qu'elle attend un nouveau rein. En désespoir de cause, elle s'adresse au docteur Dolan. Contre une somme importante d'argent, il se charge de trouver un organe. Pour se faire, il se tourne vers des personnes dans le besoin comme Maria, une adolescente mexicaine. Mais cette dernière meurt au cours de l'opération. Allie fera alors ensuite tout son possible pour que justice soit faite pour Maria.

