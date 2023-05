En pleine guerre froide, un avocat américain du nom de James Donovan accepte de défendre Rudolf Abel, un espion soviétique installé depuis de nombreuses années aux Etas-Unis. Bien que craignant pour sa carrière, Donovan accepte cette mission à la demande des autorités afin de démontrer la supériorité d'un Etat de droit sur le système soviétique. Alors que le juge chargé de l'affaire demande la peine de mort d'Abel, Donovan obtient une peine de prison soulevant un certain mécontentement d'une partie de la population américaine dont une agression sur lui et sa famille. Et tandis que la situation politique évolue entre les deux pays, au point que les Russes suggèrent un échange de prisonniers, la CIA confie à Donovan la délicate mission de négocier cet échange à Berlin- Est entre Abel et Francis Gary Powers, un pilote américain abattu au-dessus de l'union soviétique. © Disney