Une petite ville de Nouvelle-Angleterre, à l'approche de Noël. Ophtalmologue de son état et responsable des festivités municipales, Steve Finch est farouchement attaché à la tradition. Beaucoup plus que sa femme, Kelly, et leurs deux enfants, Madison et Carter, qui s'y plient de mauvaise grâce. Mais l'arrivée de nouveaux voisins encombrants va venir ébranler le petit monde bien réglé de Steve.

© New Regency Productions