Film disponible jusqu'au 19/11/23. André Castagnier, qui travaille pour le compte de l'irascible Monsieur Fourchaume, a construit un bateau qu'il a baptisé « Le Petit Baigneur ». C'est avec cette création à la coque révolutionnaire qu'il remporte la course de régates de San Remo. Ignorant cette victoire, Fourchaume déchire son contrat et le met à la porte. Réalisant son erreur, il n'a plus qu'une idée en tête, récupérer Castagnier, avant que son concurrent italien ne lui offre un contrat mirobolant. Avec l'aide de sa femme, Marie-Béatrice, Fourchaume va devoir déployer des trésors de diplomatie, sans négliger l'hypocrisie, pour regagner la confiance de Castagnier. Tous droits réservés à RTL Belgium SA