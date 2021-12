Jen Robbins est une jeune femme qui travaille comme journaliste dans une petite ville des Etats-Unis. Elle aime son travail et Eric, son petit garçon de 7 ans. Ce qu'elle n'aime pas, c'est Noël et sa frénésie de shopping. Mais la vraie raison de son rejet pour cette période de fêtes, c'est que son mari l'a abandonnée avec son bébé, six ans plus tôt à la même date.