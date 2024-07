Jodie Carpenter est propriétaire de « The Loft », une entreprise familiale de voilerie située le long du pittoresque bord de mer de la marina de Redmond's Bay. Lorsque le promoteur de projets de luxe Charles Prescott achète le port pour en faire un quai chic et prestigieux, Jodie craint de voir son entreprise et son patrimoine disparaître. Avec l'aide d'amis et de quelques habitants de la ville, Jodie se donne comme mission de sauver la marina, tout en se promettant de lancer le bateau qu'elle et son père remettaient à neuf ensemble avant la mort prématurée de ce dernier. Suite à sa rencontre avec Will Calvin, l'architecte qui a élaboré les plans de la nouvelle marina, Jodie entreprend de lui faire découvrir la communauté dans l'espoir qu'il puisse harmoniser ses plans avec la culture et les traditions locales, afin d'assurer la pérennité des entreprises déjà établies. Bien que leur relation ait connu un début difficile, une véritable amitié se développe entre Jodie et Will, laissant entrevoir une romance naissante. © Batrax (Incendo)