En 1943, pendant l'occupation allemande... Léon Duchemin tient un restaurant en Normandie, avec sa sœur Maria et sa fille Juliette. Un jour, un officier allié, Jeff, aviateur, trouve refuge chez Léon et fait la cour à Juliette. Mais notre brave restaurateur est réquisitionné par la Kommandantur pour effectuer de menus travaux et, se retrouve, sans le vouloir, en possession des plans secrets des fortifications du « Mur de l'Atlantique » et d'une nouvelle arme. Il en parle à Jeff et ce dernier l'emmène en Angleterre, voir le commandant Perry... Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC