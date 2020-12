La tente du Meilleur Pâtissier, qui abrite habituellement de très beaux gâteaux, va recevoir des pâtissiers moins doués ! Ils sont influenceurs, animateurs ou humoristes et manient mieux les pinceaux et les micros que les spatules ou les fourneaux ! Horia, Loris Giuliano, Maroua, Erika Moulet et bien d'autres s'affrontent en duel autour d'un défi de taille : réaliser une recette qu'ils ne connaissent pas avec des instructions qu'ils comprennent mal. Alors qui sera le moins pire pâtissier ?

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC