C'est le grand retour du rouleau à pâtisserie et des moules à gâteaux : "Le meilleur pâtissier" est reparti pour une 6e saison emmenée pour la première fois par la pétillante Julia Vignali, bien décidée à saupoudrer le concours de sa gourmandise et de son espièglerie ! Dans un cadre enchanteur, nos pâtissiers amateurs tenteront de séduire le Chef étoilé préféré des Français, Cyril Lignac, et l'incontournable blogueuse et auteure de livres de cuisine, Mercotte, plus exigeante que jamais !

© BBC Productions