Ils sont médaillée olympique, champion de football, animatrice de télévision, humoriste, Miss France ou encore star de la chanson et se sont lancé un défi : décrocher le titre de Meilleur Pâtissier ! Pour cela, et pour la première fois dans l’histoire du concours, nos six célébrités vont faire équipe avec les plus grands chefs pâtissiers de France ! Après une préparation intensive aux côtés de leur coach respectif, nos stars s’affronteront dans une compétition de haut vol, en solo ou à 4 mains.

© BBC Worldwide