Le mariage de mon meilleur ami

Julianne et Michael se sont connus étudiants et ont vécu une brève liaison amoureuse. Ils décident de rompre, mais de rester amis et concluent alors un étrange pacte : si à 28 ans aucun des deux n'a trouvé l'âme sœur, ils se marient ensemble. Cependant, quelques mois avant l'échéance, Michael se fiance avec Kimberly. Julianne aimerait bien tenter d'empêcher le mariage, si elle ne trouvait pas Kimberly si adorable. © Sony