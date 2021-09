Adam est toujours amoureux de son ex, Allison. Il ne s'est jamais remis de leur rupture, quelques années plus tôt. Un jour, elle l'appelle pour lui annoncer qu'elle va se marier. Il se retrouve alors invité au plus beau jour de la vie de la personne qu'il aime toujours.

