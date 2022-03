Le mari de ma meilleure amie

Sandy est une jeune et jolie femme. Elle a sombré dans l'alcoolisme et provoqué un accident de la route, causé par son addiction. Elle décide de faire table rase du passé et déménage dans une nouvelle ville pour se rapprocher de son amie d'enfance, Karen. Celle-ci est prête à tout pour l'aider, et réussit à lui trouver une place dans son cabinet d'avocats. Sandy reprend confiance en elle et fréquente Sam, un homme charmant, jusqu'à ce qu'elle découvre que Sam est aussi le mari de Karen... © A&E Television Networks

