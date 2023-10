Film disponible jusqu'au 12/1123. Tonnerre, le jeune chat roux, abandonné par sa famille, s'est perdu. Il est loin de chez lui, transi de froid et mort de peur. Pour éviter l'orage, il cherche un abri et trouve refuge dans un mystérieux manoir où vit Lorenz le magicien. Lorenz est un personnage excentrique qui vit dans un univers bien à lui, entouré d'animaux, d'automates et autres jouets qui plaisent bien à Tonnerre qui se sent comme chez lui dans cette maison enchantée. Pourtant Jack, le lapin et Maggie, la souris ne voient pas l'arrivée de Tonnerre d'un bon oeil. Lorsque Lorenz est hospitalisé à la suite d'un accident, son neveu en profite pour mettre le manoir en vente sans en avertir son oncle... Tous droits réservés à RTL Belgium SA