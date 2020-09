« Tata Yoyo », « Chaud Cacao », « La bonne du curé », avec plus de 700 chansons à son actif, Annie Cordy est une des Belges les plus appréciées du Royaume. RTL TVI lui a rendu hommage en lui consacrant une émission spéciale le dimanche 30 novembre dernier. L'occasion de revenir sur sa carrière extraordinaire qui a débuté il y a, maintenant, plus de 65 ans. Thomas Van Hamme est parti à sa rencontre à Jurbise, où elle enregistre son nouvel album mais aussi chez elle, à Cannes.

