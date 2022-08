Venu en France avec Campana, son interprète, afin de promouvoir une campagne de protection des forêts amazoniennes, Wanu l'Indien tombe nez à nez avec François Perrin, en qui il reconnaît « l'élu ». En effet, Wanu a rêvé qu'on lui volait son âme et il voit en Perrin son sauveur, lui seul est capable de la récupérer. Petit glandeur et jeune flambeur rempli de dettes, Perrin n'a que faire de cet indien de passage. Mais, poursuivi par les hommes de main d'un truand auquel il doit rembourser une forte somme, il joue le jeu, espérant ainsi échapper à ses poursuivants, et en « omettant » de dire à Campana le motif réel de sa décision. Voilà donc Perrin investi avec Campana dans une mission aussi invraisemblable qu'impossible, en plein cœur de la forêt amazonienne... © Gaumont

