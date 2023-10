Pour célébrer Halloween comme il se doit, RTL House se transforme en véritable maison de l’horreur. Accompagnée de son ami Goldvur le dragon et sa troupe de zombies, Jill vous réserve des surprises. Au programme : des caméras cachées, des rires et des cris de frayeur. En exclusivité, Jill vous entraîne dans un périple sur la Côte Est des Etats-Unis pour découvrir des festivités hors normes. Les origines de la fête d’Halloween n’auront plus de secrets pour vous. Et avant de quitter l’Outre-Atlantique, direction Hollywood, où vous allez voir que dans ce lieu emblématique du cinéma, des histoires de fantômes, il y en a plein et elles ne laissent personne de marbre. La Belgique n’est pas en reste. Notre plat pays a lui aussi son lot de légendes urbaines. Avec l’aide de Pascal Riolo, plongez dans les secrets d’un château qui aurait abrité des vampires descendants de Dracula lui-même. Alors que va ressentir notre médium ? Le grand frisson d’Halloween n’a pas fini de vous surprendre. Tous droits réservés à RTL Belgium SA (WW)