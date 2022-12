RTL TVI vous a concocté un délicieux grand bêtisier des Chefs. Au programme de cette émission savoureuse : un florilège des moments les plus délirants aux fourneaux. Tout au long de l'émission, Emilie Dupuis et Loïc, le fou de cuisine, vous proposent leurs secrets culinaires pour faire de vous des top chefs à l'approche des fêtes. Sophie Pendeville, Sandrine Dans et Arnaud Delvenne, finaliste de la dernière saison de Top Chef, les accompagnent en cuisine pour déguster ces moments hilarants. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC