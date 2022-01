Le Grand Bêtisier 2019 : spécial Familles

Pour le premier soir de l'année 2022, Dr Cath et Ludovic Daxhelet vous proposent un Grand Bêtisier des animaux. Ils auront le plaisir d'accueillir plusieurs invités : Michaël Miraglia et son chien Utopie, Sophie Pendeville et son chat H ou encore Jacques van den Biggelaar. Musiciens, imitateurs, gaffeurs, découvrez les plus grands talents de nos animaux. Avec une mention spéciale pour nos compagnons favoris : les chiens et les chats. Nous ouvrirons aussi la boîte noire des tournages des émissions de Dr Cath, Planète Zoo et Expédition Pairi Daiza. Enfin, de Neymar à Angèle en passant par Florence Foresti, vous découvrirez à quel point vos stars préférées sont, elles aussi, raides dingues de leurs animaux. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

Voir plus d'infos