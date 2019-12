Sandrine Dans, entourée de Maria Del Rio, Julien Lapraille et Ludovic Daxhelet, vous prépare quelques conseils pour passer un beau réveillon et vous dévoile les coulisses d’une émission TV. Malgré la maladresse de son équipe technique (la pire qu’on puisse imaginer), elle viendra en aide à une famille pour leur préparer une soirée inoubliable. Sandrine parviendra-t-elle à organiser un réveillon de Nouvel An comme il se doit ?

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC