Editeur riche et célèbre, Pierre Brochant a une passion hors du commun : tous les mercredis, avec des amis, il organise un "dîner de cons"». Chacun doit amener son "con" à la soirée, et Brochant croit détenir le plus spectaculaire de tous, le con des cons, et tient absolument à en faire profiter ses amis. Mais au dernier moment, un tour de rein le paralyse, et c'est également ce soir-là que Christine, son épouse, lui annonce qu'elle le quitte.

