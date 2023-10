Film disponible jusqu'au 26/10/23. Pour avoir désobéi aux ordres, le général Irwin est tenu responsable de la mort de huit soldats. Il est condamné par la Cour Martiale et écope de dix années dans une prison militaire de haute sécurité appelée "Le Château", dirigée d'une main de fer par le despotique colonel Winter, lequel veille tout spécialement à ce qu'Irwin n'ait droit à aucun privilège. Mais contre toute attente, le légendaire général Irwin, bien qu'il ait été spolié de son grade, est respecté par les autres détenus. Voyant son autorité contestée, le méprisable Winter voit rouge ! Irwin apprend de la bouche même des prisonniers des choses étonnantes, comme la mort, soi-disant accidentelle, de certains détenus. Le colonel Winter nie les accusations et Irwin parvient à redonner confiance à ses compagnons de cellule, et à créer son armée au sein même de la prison. Une véritable insurrection s'organise pour piéger le directeur corrompu... Tous droits réservés à RTL Belgium SA