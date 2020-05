Après avoir hérité d'une grande maison à la campagne, Brian et Jenny se sont fiancés et ont décidé de transformer leur demeure en chambres d'hôtes. Brian quitte son travail de trader à Wall Street et Jenny, qui travaillait comme traiteur, se met à son compte. Mais l'argent venant à manquer, Brian accepte une mission qui l'éloigne de Jenny et de sa nouvelle vie.

© Daro