L'atelier de jouets du Père Noël

Anne, employée à New York, revient dans sa ville natale quelques semaines avant Noël pour aider son père à fermer sa boutique. Durant son séjour, elle participe à l'organisation des événements de Noël en ville et fait la connaissance de Keith McClain et de sa fille de dix ans, Jessie. © TF1 International

