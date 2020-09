Après une attaque virale, Phil se retrouve complètement seul. Ca fait presque 2 ans qu'il n'a plus vu personne et vit dans une grande villa et se laisse complètement aller. Il n'y a plus d'eau courante donc il est sale, ne fait que boire et manger des crasses. Il est prêt à se suicider lorsqu'il voit de la fumée. Il va voir ce qu'il se passe et découvre une femme, Carole.

© Fox