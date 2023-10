Film disponible jusqu'au 10/11/23. 1936 : aux Jeux Olympiques de Berlin... L'entraîneur de l'équipe de France de boxe se trouve dans un restaurant et déclare à une jolie dame, qui l'a bousculé, qu'il se rend en Allemagne "à contre-coeur"... Dès le lendemain, la déclaration de Jo Cavalier fait la Une des journaux. En effet, Gabrielle Belcourt, la jolie dame en question, est journaliste et se rend également à Berlin pour interviewer le Führer. Lorsqu'il la revoit dans le train, il ne se doute pas un instant qu'elle est l'auteur de cette "indiscrétion" qui fait couler beaucoup d'encre. Il se met à la courtiser et la jeune femme en profite pour le mener par le bout du nez, allant jusqu'à lui confier un jeune garçon prénommé Simon... Jo accepte, non sans ignorer qu'il va devoir aussi s'occuper de la famille de Simon... Les Rosenblum sont Juifs et recherchés par la Gestapo. Il utilise la voiture du général von Beckman, un ami allemand, pour mettre la famille à l'abri. Un peu plus tard, Simon l'appelle pour lui dire que tous les siens ont été arrêtés... © Gaumont