Balthazar Blake, un grand sorcier, s'est donné pour mission de défendre New York contre les forces des ténèbres. Or, son ennemi juré, Maxim Horvath, prépare justement un plan maléfique. Balthazar décide alors de se lancer à la recherche d'un apprenti. Il croit avoir trouvé le candidat idéal en la personne du jeune Dave. Physicien timide et maladroit, possède un véritable potentiel. Mais Horvath, l'ennemi de Balthazar, leur crée bien des difficultés en les obligeant notamment à affronter des sorciers démoniaques.