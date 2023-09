Tout réussit à Jacques-Alain Marty, dit « JAM », patron de la multinationale « Vladis Entreprise ». Pourtant depuis quelques semaines, Jam a un petit problème : sur le plus gros coup de sa carrière, il est soudain en proie à des crises de panique qui le font bafouiller. Ce qui lui cause quelques désagréments, notamment lors de réunions importantes où il doit être au plus haut de sa forme. Un psychologue lui conseille alors de trouver l'antidote à son traumatisme sans doute lié à son enfance. Modeste comptable dans une petite fabrique de jouets anciens, André Morin possède quelques actions du groupe Vladis et se rend régulièrement aux assemblées générales de la société, au point d'être connu de tous les petits porteurs dont il se fait le porte-parole. C'est lors de l'une de ces réunions, que Jacques-Alain va croiser la route d'André Morin. C'est là aussi qu'il va se rendre compte qu'en présence du petit comptable, il retrouve tous ses moyens au point de ne plus bégayer. André Morin serait-il l'antidote tant espéré ? En attendant, Jam décide de ne plus se séparer de ce Morin. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC