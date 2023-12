Film disponible jusqu'au 29/12/23. Marcus Aquila, un jeune centurion romain, se retrouve à la tête d'une importante légion en Grande-Bretagne, sous le règne d'Hadrien. L'honneur de sa famille étant terni par la défaite de la neuvième légion, commandée par son père et disparue dans le Nord vingt ans plus tôt avec son emblème, un aigle d'or, Marcus Aquila se fait un devoir de le restaurer. © E One