Sans un sou en poche, Eddie risque bien de se retrouver à la rue. De plus, voilà qu'il est au centre d'une rixe avec des Juifs qui l'ont roulé ! Dans la bagarre, l'un d'eux perd son étoile... Patron d'un grand magasin, Victor Benzakem la ramasse et, pensant qu'elle appartient à Eddie, il engage ce dernier. Lentement mais sûrement, le petit manutentionnaire gravit les échelons, jusqu'au grade de vendeur principal, et tombe amoureux de Sandra, la fille de Victor. Il décide même de monter sa propre entreprise mais voilà, Eddie n'est pas Juif et, lorsque la bande l'apprend, ses affaires périclitent et Sandra lui tourne le dos... Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC