Lors d'un voyage d'affaires, Kayley, organisatrice d'événements, et Brett, agent sportif, se retrouvent dans l'impossibilité de rentrer chez eux pour Noël à cause d'une tempête de neige. Déterminés à rentrer à New York pour la veille de Noël, ils font équipe et tentent de rentrer chez eux par leurs propres moyens. © Reel One International