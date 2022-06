La tanière : le zoo-refuge de l'espoir

La Tanière, c’est un parc inédit qui accueille de nombreuses espèces d’animaux. Ils ont été abandonnés, maltraités, utilisés en laboratoires ou détenus illégalement et ici, ils peuvent profiter d’une retraite bien méritée. Ours, tigres, singes ou éléphants arrivent dans ce zoo-refuge pour profiter d’une retraite bien méritée. À l’initiative de ce projet un peu fou : un couple d’entrepreneurs qui a décidé de quitter le monde des affaires pour se consacrer au sauvetage d’animaux en détresse et à la préservation des espèces. Pendant 4 semaines, RTL TVI et Ludovic Daxhelet vous emmènent à la découverte de l’histoire de ces petits et grands pensionnaires mais aussi de ceux qui dédient leur vie à la protection des animaux. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

Voir plus d'infos