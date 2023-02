Le 24 février 2022, le monde retient son souffle : la Russie attaque l'Ukraine et provoque la plus grosse crise que l'Europe ait connue depuis la guerre froide. Mais face à l'invasion russe, le peuple ukrainien est galvanisé par un homme devenu le visage de la résistance : son président Volodymyr Zelensky. Sans aucune expérience politique et militaire, cet ancien acteur de 44 ans, élu à la surprise générale en 2019, a réussi à faire trembler Poutine. Grâce à sa détermination et à son courage, il est devenu, en quelques semaines, un leader politique admiré dans le monde entier, mais aussi l'homme à abattre pour le Kremlin. Mais qui est-il réellement ? Comment ce comédien, star de la télévision ukrainienne, est-il passé des planches à la scène internationale ? Comment, après avoir incarné un président de fiction dans une série à succès, est-il devenu le leader de tout un peuple ? Comment la réalité a-t-elle rattrapé la fiction ? De ses débuts de comique, à sa campagne ultra spectaculaire en passant par sa rivalité avec Vladimir Poutine, Reporters revient sur la trajectoire exceptionnelle de Volodymyr Zelensky. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC