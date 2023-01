Un PDG malhonnête envisage de planquer ses lingots en Suisse... PDG d'une entreprise de maisons préfabriquées, Urbain Dieudonné a été élevé par sa grand-mère Zézette et a hérité d'elle son avarice légendaire. Tout au long de sa carrière, il a détourné d'énormes sommes d'argent et, pour éviter un redressement fiscal de plus d'un milliard, il a épousé Fleurette, une polyvalente des impôts zélée qui a exigé la cession de toutes les parts de la société en échange de son silence. Rusé, Urbain a mis trois années pour récupérer son bien et avec l'aide de sa grand-mère, il change les billets en lingots d'or qu'il dissimule dans les murs d'une maison témoin. Jacques, chauffeur d'Urbain et amant de Fleurette, a eu vent de l'affaire et tous deux se lancent à la recherche du magot. Entretemps, afin de mettre sa fortune en sécurité, Urbain compte faire transporter les murs de la maison préfabriquée en Suisse, par semi-remorque... © Gaumont