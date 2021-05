Six mois après leur rencontre, Stéphanie accepte la demande en mariage de Ben et souhaite organiser la cérémonie un an plus tard dans la maison de vacances familiale de Palm Springs. Venue pour annoncer ses fiançailles, Stéphanie apprend alors que sa sœur Tracy va également s'y marier, dans trois semaines. Les sœurs ignorent encore que leurs parents ont mis en vente la demeure.

