Kate surprend un voleur chez elle qui réussit à s'enfuir avant l'arrivée de la police. Le lendemain, elle retrouve son mari Billy pendu dans la maison, ce qui ressemble à un suicide. Kate apprend alors que Billy, éminent médecin, avait une double vie puisqu'il était marié à une femme plus jeune et enceinte de lui. Deb et Kate apprennent rapidement aussi que la vie amoureuse de Billy n'était pas son seul secret : il a volé 30.000 dollars que la pègre tente de récupérer par tous les moyens.

