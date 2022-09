Lexi est dévastée lorsqu'on lui demande d'abandonner sa vie anonyme à New York pour reprendre son identité secrète de princesse royale. Sous l'œil vigilant d'un garde du corps séduisant, mais exaspérant, va-t-elle accomplir son destin et trouver l'amour par la même occasion ? © Reel One International

