Marvin doit bientôt se marier et demande à Zoey, sa meilleure amie, d’être la photographe de son mariage. Mais, depuis trois ans, Zoey ne fait plus que des photos d’animaux domestiques. Son ex-fiancé, Todd, a annulé leur mariage une semaine avant la cérémonie, et depuis elle ne veut plus faire de photos de mariage. Elle accepte quand même à condition que Todd ne soit pas là. Mais le jour du mariage, Todd est présent. Pour lui échapper, elle devient amie avec Clark, un médecin, et elle fait croire à Todd que c’est son nouveau fiancé. © Daro