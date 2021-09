La ravissante Poppy Summerall a bien du mal à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sentimentale. Sa sœur Megan lui fait remarquer qu’elle s’entend merveilleusement bien avec les enfants et lui suggère d’exploiter ce filon en devenant nounou pour jeunes enfants... C’est ainsi que Poppy réussit à se faire embaucher par Ryan, un jeune veuf père de deux enfants, largement débordé par son travail et ses obligations familiales.

© TF1 International