Cela va bientôt faire vingt-deux ans que deux villages voisins, Super Chamoussey, station de ski prospère et luxueuse, et Chamoussey, petit bourg sans charme encaissé dans la vallée et frappé durement par la récession, s'affrontent pour l'élection de la Miss locale. Et c'est toujours Super Chamoussey qui gagne ! Cette année, le village perdant décide de faire appel à Franck Chevrel, enfant du pays, devenu comédien à Paris, pour qu'il recrute et coache des postulantes avec l’espoir de gagner le concours... Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC