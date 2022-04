La folie Titanic

Maria Del Rio nous fait découvrir les plus grands secrets du tournage de « Titanic ». Le film, réalisé par James Cameron, a révélé Leonardo DiCaprio et Kate Winslet au grand public. Pour se rapprocher le plus possible de la réalité historique, James Cameron n'hésitait pas à mettre ses équipes en danger, ce qui a failli mettre en faillite les plus grosses sociétés de production Hollywoodiennes. Comment les acteurs ont-ils vécu le tournage ? Comment ont-ils fait face à la pression de ce succès fulgurant ? Comment le titre « My heart will go on », interprété par Céline Dion, est devenu mondialement célèbre ? © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

