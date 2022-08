Don Salluste, ministre au service de Sa Majesté le Roi d'Espagne, dépouille les pauvres paysans andalous au nom, bien entendu, de la couronne... Son fidèle valet, Blaze, à son service depuis longtemps, subit les lubies de son maître et désapprouve ses agissements. Mais voilà qu'un beau matin, la Reine pénètre dans les appartements de don Salluste et le prive de ses richesses, le destitue de son titre de ministre et le condamne à l'exil. © Gaumont

