Charlie, ancienne star du mini-foot bruxellois est dans de beaux draps. Plus rien ne va car il doit de l'argent, beaucoup d'argent suite à un pari truqué, alors que sa soeur dont il est tuteur et qui est hospitalisée pour un cancer ne va plus pouvoir payer son traitement. Il ne reste qu'une solution à Charlie : participer au tournoi du Zinneke, un tournoi de mini-foot avec 30.000 euros à la clé.

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC